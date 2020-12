Karge talveilm jätkub

Ilmaprognoosi kohaselt on täna selge sajuta ilm. Tee- ja õhutemperatuur on hommikul mandril kuni -8 kraadini, saarte rannikul 0°C ümbruses. Päeval tõuseb temperatuur sisemaal natuke, kuid jääb ikka miinus poolele.

Meeldetuletuseks sõidukijuhile:

Liikluses on oluline keskenduda ja olla tähelepanelik ehk tegeleda sõiduki juhtimisega. Kui Sa tegeled juhina liikluses kõrvaliste tegevustega, on Sinu terav nägemisväli kuni 50% väiksem ning võib juhtuda, et midagi olulist jääb märkamata ja satud liiklusõnnetusse.