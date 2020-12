Kohalikud tõstjad krooniti Eesti meistriks

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin meenutas, et eelmise aasta ebaõnn, kus üks nende naistõstja tegi rebimises nulli ja kogu Vargamäe naiskond pidi loovutama kindlana tundunud esikoha, kimbutas sel korral nende vastaseid. «Oli enam kui kindel, et esikoha võidavad SK Edu naised, sest meie parimad Ingela Jalast ja Kaisa Kivirand olid vigastustega väljas. SK Mäksa ei osalenud ja meie pidanuks leppima hõbemedaliga,» lausus ta. Juhtus aga see, mida SK Edu ei oodanud: üks naistest ei rebinud algraskust ja vargamäelastel tekkis võimalus võita. «Siis läks nii, et süda jäi vaat et seisma,» ütles Uppin. «Susanna Ly Ula ei tõuganud ära algraskust 52 kilo­grammi. Miks lisas neiu algraskusele treeneri teadmata kaks kilogrammi?»