Hallõgija kaseladvas

Lühikestel hallidel sügispäevadel istub keset põldu puuladvas või elektritraadil üksik hall lind ja peab vahti. Rästa mõõtu linnul on pikk saba, konks noka otsas ja must röövlimask üle silmade. Ta keerab end ühele ja teisele poole, vahib alla, justkui ootaks kedagi. See istuja-ootaja on hallõgija.