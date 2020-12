Paide hävituspataljoni politruki poeg kirjutas isa oma memuaaridesse

«Peaeesmärk, mille nimel olen viimased ligi kolm aastat võidelnud, jätta maha endast mingi jälg, on täidetud,» ütleb Urmas Sõgel (1952-2019) oma mälestusteraamatu «Sõgelite saaga» vähem kui aasta enne surma kirjutatud epiloogis.

Kuigi Sõgeli memuaarid on tõesti väga isiklikud ja autor võib olla kohati väga armutu – ka oma lähedaste, eelkõige siiski iseenda suhtes –, on see teos midagi palju enamat kui ühe inimese püüe jätta endast maha mingi jälg.