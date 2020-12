Piparkoogimaja päkapikk Maarja Brause andis teada, et on valmis inimesi aitama kohalike tootjate ja käsitöömeistrite toodangust kingituste tegemisel. «Teen seda kogukonna hüvanguks ilma, et sentigi teenustasu küsiks. Näen, et sellest võidaksid kõik pooled,» sõnas ta.