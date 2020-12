Keitlin rääkis, et on ka varem laule kirjutanud ja teinud neist demoversioone. "Jõulusoojus" on aga esimene tema lugu, mille ta on salvestanud ja avalikkuse ette toonud.

"Ma arvan, et see lugu on kuidagi eriline, on ju jõuluootuse aeg ja igatsus oma lähedaste järele. Sellepärast selle esimesena avaldada tahtsingi. See meenutab mulle kõige rohkem mind ja on ka mulle kõige südamelähedasem," kirjeldas Keitlin laulu tagamaid.