Laupäeval kuulutatakse välja aasta noorkotkas, kodutütar ja noortejuhid

"Vaatamata hetkeolukorrale soovime me tänada ja tunnustada meie tublimaid juhte ja noori ning olla sellel keerulisel ajal nendega koos," ütleb Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm. Lisaks sõnab ta, et teadmatust ja ebakindlust on olnud alates kevadest sedavõrd palju, aga me näeme, et Kaitseliidu noortejuhid ja ka noored on täis tegutsemisindu ning soovivad jätkata väljakujunenud ja stabiilse noorsootööga ning nende panust on oluline väärtustada.