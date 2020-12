Näitus Järvamaalt pärit ehitusinsenerist pälvis aastapreemia

Eesti Arhitektuurimuuseumi direktori Triin Ojari sõnul on järgmisel aastal 30. sünnipäeva tähistaval muuseumil hea meel, et erakordselt laiahaardeine rahvusvaheline projekt on pälvinud suure tunnustuse. „Oleme teeninud oma suurte näitustega juba mitmel korral arhitektuuri sihtkapitali preemia. Nendeks on Oliver Orro kureeritud näitus “Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas” (2016) , Ingrid Ruudi „Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile” (2018), nüüd Komendandi-näitus. Loodame, et see rida jätkub,“ ütles Ojari.