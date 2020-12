Talitee ootab ka sel laupäeval talgulisi

"Eesmärk on viia laudtee ehituseks materjal metsa. See on jõukohane kõigile, kes metsas kõndida jaksavad. Hea on tulla paarilisega, sest siis saab plangu või laua võtta kahevahele. Koroonat ei ole vaja karta- metsa hajutaksime terve Paide linna jagu inimesi ära," sõnas ettevõtmise eestvedaja Tuuli Klementa.