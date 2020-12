Nurmsi lennuväljal hukkus paraplaanilt hüpanud mees

Praeguseks on teada, et mees oli kogenud paraplaanilendur ning see oli tema teine hüpe täna hommikul.

Kuigi mehel oli kaasas poolteist liitrit vett, ei jõudnud ta õhus tilkagi juua. "Keha töötab adrenaliini peal, sul on ellujäämisinstinkt. Ainuke asi, mida aju mõtleb, on see, et on vaja ellu jääda. Janu ja söögiisu polnud," rääkis ta ERR-ile.