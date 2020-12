Julguseproov: esimesed kalastajad läksid jääle

Viimaste päevade miinuskraadid on Eesti siseveekogudele tekitanud esimese jääkihi, samas paneb päästeametkõigile südamele, et praegu on jää veel liiga õhuke ning inimest ei kanna. Kalastamishuvilised täna sellest hoiatusest endid häirida ei lasknud ning sättisid end Türi-Allikul Pärnu jõe jääle paika.