Mida jõulueelsete pakitoimingute puhul meeles pidada?

Omniva Eesti pakiäri juht Kristi Unt on kindel, et pakimahud jätkavad kasvamist kuni jõuludeni. „Tavapärane jõulueelne pakitulv koosmõjus koroonapandeemiale omase e-kaubanduse kasvuga on tänavu toonud eriti pakirohked jõulud. Oleme jõuludeks põhjalikult valmistunud ja suudame kõik õigeaegselt teele pandud pakid enne jõule klientideni viia, kuid kindlasti tasub praegusel ajal pakke tellides ja saates arvestada mõnevõrra pikema tarneajaga,“ selgitas Unt. „Kui pakki soovitakse jõuluks kätte saada, siis kindlasti ei tohi jätta oma e-oste jõulunädalasse.“