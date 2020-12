Paide riigigümnaasiumis leiab koha ka kümntete tuhandete eurode eest kunsti

Otsitav taies peab olema sobiv ning kohane Paide riigigümnaasiumisse nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib kajastada vabalt valitud teemat või probleemi, ent peaks olema kaudselt seotud noorte, nende ees seisvate valikute ja haridusega.

Paide riigigümnaasiumi moodustab muinsuskaitsealune ajalooline hoone ning uus rajatav hooneosa. Kaks hooneosa on ühendatud omavahel 1-korruselise klaasgaleriiga. Gümnaasiumihoone on projekteerinud Salto arhitektid, sisearhitektuurse lahenduse on loonud PINK sisearhitektid. Gümnaasiumihoone uus hooneosa on oma struktuurilt lihtne, koosnedes kolmest ristkülikukujulisest ja erineva kõrgusega kaldkatusega mahust. Hoone siseviimistluses on domineerivad heledast puitribidest kaldlaed, heledast puidust laudparkett põrandad, betoonist trepp võrkpiidega ning valged krohvitud seinad. Aktsendina on sisse toodud punast (RAL3004) nii seina, põranda kui ka mööbliobjektide näol.

Otsitava taiese asukohaks on uue hoone idasein 0-korruse sööklas, millele avaneb vaade kõigilt kolmelt korruselt. Teose paiknemisala maksimaalsed mõõdud on 9690mm x 6450mm (laius x kõrgus). Kogu paiknemisala ei pea taiesega täitma, kuid kindlasti peab planeeritav taies olema mõjus ning vaadeldav läbi avatud õhuruumi ka 1. korruse raamatukogust ja 2. korruse koridorist.

Alternatiivina broneeritud asukohale võib kunstnik pakkuda ka väiksematest formaatidest koosnevat, mõlemat hooneosa läbivat terviklikku seeriat, mis ei tohiks konkureerida muinsuskaitse all oleva hoone seinamaalingutega ega paikneda nende peal.

FOTO: Riigi Kinnisvara

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 10. märts 2021 kell 15.00. Võistlusjuhend on kättesaadav Riigi Kinnisvara kodulehelt.

Žüriisse kuuluvad Paide Gümnaasiumi direktor Margo Sootla, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Kaarel Eelma ja Marko Kekishev, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Anu Allas ja Joanna Hoffmann, gümnaasiumihoone arhitekt Maarja Kask ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Jaanus Müller Riigi Kinnisvarast.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 52 200 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 2610 eurot (5% hangitava kunsti maksumusest). Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.