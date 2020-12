Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustas järvalasi

Tiitli pälvis Viru-Nigula vallavalitsuse spordijuht Ainar Sepnik. Teiseks kuulutati SA Paide spordikeskuse juhatue liige Erich Petrovits.

Erich Petrovits oli 22.-23. augustil Paides toimunud 45. Eesti omavalitsuste suvemängude linna poolne peakorraldaja ja mängude peakohtunik. Tema soov ja tahtmine oli, et algselt 11.- 12 .juulil toimuma pidanud mängud sellel suvel ära ei jääks ja ta otsis võimalust ikkagi need mängud korraldada. See nõudis suurt tööd ja uusi läbirääkimisi kõikide osapooltega: korraldajatega, kohtunike ning osalejatega, et uuesti kokku leppida uutes kuupäevades ning korralduses.

Uue alana tõi Erich Petrovits mängudele esmakordselt trikitõukeratta võistluse, mis kaasas võistlustele osalema uusi noori. Lisaks toimus orienteerumine kahepäevasena - kavas oli linnasprint ja teatevõistlus.

Tiitli pälvis Viru-Nigula vallavalitsuse spordijuht Ainar Sepnik. Teiseks kuulutati SA Paide spordikeskuse juhatue liige Erich Petrovits.

Eestimaa südames toimunud mängudel osales kokku ligi 2000 võistlejat 54 Eesti omavalitsusest.

Paide spordikeskust tüüriv Erich Petrovits on ametis oldud aastatega kohalikku spordiellu sulandunud ja spordimehele kohaselt seljatanud raskusi. Ta leiab, et just see, kui spordielus on, mida arendada, teda tegusana hoiabki.

Lisaks tunnustati Jõudi aasta tegijaid kolmes maakondlikus kategoorias: noortetreener, kohaliku spordielu edendaja ja piirkondlik spordisündmus.