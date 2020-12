Pilt on illustratiivne.

Ahula ja Albu raamatukoguhoidja Kaja Leidtorp andis teada, et Ahula ja Albu raamatukogudes on uue aastani vaadata osa tema postkaardikogust: Ahulas pühadekaardid, millel kujutatud kuuske, Albus aga päkapikukaardid.

Kõige vanemad postkaardid on pärit 1960 aastatest. Kaartidele lisavad väärtust neile kirjutatud pühadesoovid.

Kui teilgi on alles vanu postkaarte kuuskede ja päkapikkudega, on need näitusele oodatud.