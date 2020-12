Ei juhtu just tihti, et Järvamaal võtab mõni muusikaline kooslus vaevaks anda välja loo koos videoga. Järva vallas tegutsev Hall Ronk just sellise süngevõitu loo detsembri esimesel päeval üllitaski. Nime Hall Ronk taga on suuresti muusik Urmo Kütismaa, kes koos teiste muusikutega aeg-ajalt loomingut avaldab.