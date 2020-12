Roosa mitu varjundit

Roosa varjundiga haigus on piisavalt isiklik ja igaüks õpib sellega koos elama omal moel. Üks naine usaldas Järva Teatajale oma loo. Pole oluline, millal see juhtus, mis on rääkija nimi või kus ta elab. Ta soovis rääkida.

See tükk ei olnud suur. Vahest selline näpuotsasuurune. Aga võibolla see polegi SEE. Ma lihtsalt ei oska õigesti katsuda, see on vist rasvkude ilmselt. Mõtteid tekkis pähe korraga väga palju, eitusfaas algaski vist samal hetkel, kui ta ühel päeval duši all end pestes sõrmede all rinnas seda tükki tundis.