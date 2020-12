Elektrilevi elektrivõrgu ehituse üksuse juht Meelis Melder ütles, et Paide piirkonna klientide varustuskindluses oli tarvis teha samm edasi. «Kuna tegu on tiheasustuspiirkonnaga, saime ka linnapildi arengule kaasa aidata,» lausus ta. «Võtsime 22 kilomeetri ulatuses vähemaks õhuliine ja asendasime need uue võrguskeemi järgi maakaabliga.»