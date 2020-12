Esmakordselt kuulutati järvakas noorkotkaste aasta noortejuhiks

"Kui noorte kotkaste peavanem Silver Tamm hakkas "Aasta noortejuht 2020" tiitli pälvinu tutvustust ette lugema, siis korra tundus, et räägiks nagu minust, siis jälle tundus nagu, et see pole mina. Selgus, et ikkagi pidas mind silmas," rääkis värskelt tiitli vastu võtnud Urmas Täht. "Kui peavanem rääkis, et tiitel läheb inimesele, kes toob julgelt välja ka puudused ja kitsaskohad, olin kindel, et räägib minust."