Ettevõtmisega on liitunud valik Prisma, Rimi, Selveri, Coop’i ja Maxima toidupoode üle Eesti. Koroonaviiruse leviku ja seatud piirangute tõttu jäid toidukogumispäevad sel korral ära Jõhvis, Põlvas ja Haapsalus. Järvamaal on Toidupanga saadikud annetusi ootamas Türi kesklinna Coop Konsumis ning Paide Maksimarketis.

Käesolev aasta on kõvasti suurendanud töötute inimeste arvu Eesti elanikkonna seas, mille tulemusel on märgatavalt kasvanud ka toiduabivajadus. Annetades toidukaupa Toidupanga kärudesse on kõikidel võimalus aidata oma piirkonna puudust kannatavaid inimesi. Annetustena on oodatud kaua säiliv ehk „parim enne“ tüüpi toidukaup, näiteks konservid, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal, õlid, aga ka moosid, mahlad, kohv, pähklid, rosinad ning tervislikud maiustused.