Täna olid lapsed oodatud rahulikule muinasjutuhommikule, jutulugejaks oli Türi raamatukogu direktor Astrid Karpender. Pakuti ka piparkooke ja taimeteed ning soovijad said pargis poniga sõidutiiru teha.

Türi noortekeskuse juht Sulo Särkinen ütles, et päkapikud käivad ringi koroonast hoolimata ning püüavad lastes natukenegi jõulutunnet ja rõõmsamat meeleolu tekitada. «Otsustasime, et ei jäta majakest päris tühjaks ja korraldame igal advendipühapäeval värskes õhus väikseid üritusi. Loome vähemalt võimaluse ja kes soovib, see lööb kaasa,» selgitas ta.