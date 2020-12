Notaritehingute arv ei langenud vaatamata teisele viiruselainele

„Novembri ja oktoobri arvude põhjal saab tõesti väita, et majandustegevus jätkus nii normaalselt kui see antud olukorras võimalik oli ning kevadega võrreldavat langust toimingute arvus ei tekkinud. Samas on ka eelmistel aastatel olnud tavapärane, et jõulude eelsetel kuudel tehakse mõnevõrra rohkem notariaalseid toiminguid,“ ütles Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.

Saar-Johansoni sõnul on praegustes viiruse kiire leviku tingimustes eriti oluline kaugtõestamise võimaluse kasutamine. „Kaugtõestamiste arvu kasv näitab, et inimesed on selle võimaluse omaks võtnud. Kindlasti saab juba nüüd tõdeda, et kaugtõestamise teenus on ennast õigustanud, pakkudes inimestele võimalust teha notariaalseid tehinguid veebi kaudu ohutult ja mugavalt,“ lisas Saar-Johanson.