Fahle Pargi teid hakkab ehitama Verston Ehitus

Verston Ehituse juhatuse liikme Ragnar Kangro sõnul on taristuehituse esimeses etapis põhitähelepanu trasside rajamisel: „Alustame ehitust veel käesoleva aasta lõpus ning järgmise aasta juulikuuks ehitame valmis kvartalisisesed uued torustikud, kust tulevikus rajatavad hooned saavad oma toited. Samuti ehitame välja sissesõidutee Fahle Parki Tartu maantee mõlemast sõidusuunast koos Circle-K tanklaesise uuendusega. Meil on hea meel, et saame anda oma panuse uue kaasagse kvartali loomisesse, mis kindlasti rikastab oluliselt piirkonna linnapilti.“

Verston on 2010. aastal Paides tegevust alustanud teedeehituse täisteenust pakkuv ettevõte. Verston on ehitanud koos partneritega mitmeid riigile olulisi objekte, nende seas näiteks Tallinnas Reidi tee, Tartu maantee Kose-Võõbu neljarealine lõik, Kommunismiohvrite Memoriaali taristu ja Tallinna ning Ämari lennujaama laiendused.

Fahle Park on Tallinna kesklinnas asuv uudne ärilinnak, mis pakub ettevõtetele innovaatilisi ning ainulaadse arhitektuuriga kaasaegseid büroolahendusi. Fahle Pargi rajaja Fausto Capital on alates 2004. aastast büroo- ja kaubanduspindade arenduse, üürimise ja haldamisega tegelev ettevõtete grupp. Fausto on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille portfelli kuulub kokku üle 90 000 ruutmeetri kaubandus- ja äripinda. Fausto Capitali varade maht on üle 150 miljoni euro.