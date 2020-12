Päästjad said nädalavahetusel mitmed väljakutseid nõrgale jääle roninud lastest

Päästjad hoiatavad, et jääle minnes tuleb alati arvestada ohtudega, sest jääolud võivad olla eri veekogudel või ka ühe veekogu ulatuses väga erinevad ja ilma soojenedes või vihma ja lörtsiga kiirelt muutuda. Jää on alati õhem vooluveekogudes, allika- ning koolmekohtades, suudmetes, kõrkjate ja sildade juures. Jääle on turvalisem minna kaaslasega, hoida liikudes distantsi ja igal ühel peaks kaelas olema jäänaasklid, mille abil end vajadusel jääaugust välja tirida ning viskeliin, millega sõpra jääaugust välja aidata. Samuti on mõistlik kaasa võtta veekindlas kotis mobiiltelefon.