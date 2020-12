Amserv ulatab toidupangale abikäe

“Kuigi autotööstus ja -teenindus pole koroona löökidest puutumatuna jäänud ja oleme pidanud vastu võtma mitmeid raskeid otsuseid, otsisime võimalust, kuidas oma tegevusvaldkonnast tulenevalt kõige kasulikumalt ühiskonda panustada ja aidata. Idee toidupanka sellisel kujul aidata tuligi ärist endast - meil on head ja kvaliteetsed autod ja seeläbi võimalus kiirendada toidupanga kogumiskastidesse kogutud toidu jõudmist abivajajateni,” selgitas Amservi tegevjuht Rene Varek koostöö eesmärki ja põhjuseid. Varek lisas, et tänu Amservi esindustele Tartus, Tallinnas, Paides, Viljandis ja Pärnus saab ettevõte pakkuda laialdasemat logistilist tuge ja abi toidukaupade transportimisel.

„Toidupank on väga tänulik, et Amserv meiega ühendust võttis ja ka enda jaoks keerulisel ajal abi pakkus. Meil lõppesid just toidupanga üle-eestilised toidukogumispäevad ja Rimi kauplustes kestavad need veel kogu detsembri. Lisandunud autode ja inimeste abiga saame kaubad senisest kiiremini poodidest toidupanga ladudesse ja pühademaigulised annetuseda jõuavad veel enne jõule abivajajateni,“ ütles toidupanga kommunikatsioonijuht Liina Peäske.