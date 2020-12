Türile tekkis orienteerumise püsirada

Nii ongi pühapäevast avatu püsirada nimega Täheke vol 3. Tegemist on rajaga, mida on võimalik läbida mitmel viisi- lühike rada (kus tuleb leida vaid tähekese viis sisemist ehk ristumispunkti), keskmine rada (kus liigute tähekese tipust ristumiskohta ja taas tippu ja pikk rada (kus liigute kõik punktid otse sirgjooneliselt läbi ehk paberile joonistades joonistate ühe joonega tähekese).

Lisaks on üleval ka MOBO orienteerumine, mis tähendab, et hetkel on Türil väga palju orienteerumise kontrollpunkte üleval. Orienteerumiskaarti on võimalik saada Türi spordihoonest või Türi spordiklubide liidu kodulehelt www.tskl.ee.