Lõppev aasta on kõvasti suurendanud töötute arvu Eesti elanikkonna seas, mille tulemusel on märgatavalt suurenenud ka toiduabivajadus. Järvamaa toidupanga esindaja Tiina Larven märkis, et kahe päevaga kogunes nii Türil kui ka Paides annetuskärudesse tavapärasest suurem kogus toiduaineid.