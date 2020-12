Toetusgrupi esimehe Kalle Grünthali sõnul on komisjoni kutsutud külalistena riigisekretär Taimar Peterkop, kellelt oodatakse ülevaadet senistest tegevustest, ennekõike Estonia huku uurimise hetkeseisust ja tulevikuplaanidest. Pariisist lendab kohale ka riigiprokurör Margus Kurm.

Toetusgrupi esimees asetas rõhu uurimise eesmärgi püstitaisele: "Kõige olulisemaks küsimuseks peab toetusgrupp asjaolu, mis on seotud uurimise tegeliku lõppeesmärgiga. Küsimus on eriti oluline seetõttu, et tulenevalt Eesti, Soome ja Rootsi poolt loodud ühiskomisjoni lõpparuandest oli tollal uurimise eesmärgiks vaid õnnetuse põhjuste välja selgitamine, muutmaks edaspidiselt meresõit ohutumaks. Kahjuks ei olnud lõppeesmärgiks seatud õnnetuse süüdlaste väjaselgitamine, kelle tegevuse või tegevusetuse tõttu õnnetus toimus."