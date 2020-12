Väätsa kolmas jõuluturg jääb ära

Pühapäeval toimunud sündmus näitas, et armsalt ja mõnusalt tehtud turg on väga populaarne ja toob kohale palju inimesi. See on muidugi hea ning tunnustus vabatahtlike tööle.

Kuigi turg toimub väljas ja müügimajad on sel aastal paigutanud hajusamalt, tuleb mõista, et kõigil on vastutus ja üks osa sellest on ka kontaktide arvu vähendamine. Järvamaa viirusnakkuse kordajad on ülejäänud Eestist madalamad ja jõuluturu korraldajad soovivad, et see ka nii jääks.