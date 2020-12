Hollandi batuudihüpete netiturniiril saatis paidelast edu

Katrin Kaasik selgitas, et 20- 22.novembrini ehk siis ühe nädalavahetuse jooksul oli võistlejail aega teha video ja saata see Hollandi eestvedamisel toimunud rahvusvahelisele batuudihüpete online turniirile Dutch Trampoline Open Online. "Teadsime, et see on kõrgema tasemega võistlus kui eelmine ning seal tuli esitada juba rahvusvahelistele nõuetele vastavad seeriad. Samu seeriaid tuleb teha ka Euroopa ja maailma tiitlivõistlustel," täpsustas ta.