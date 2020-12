Järva-Jaani gaasiõnnetuses kannatada saanud naise ravi saab toetada

Anu Kink kirjutas laupäeval Facebookis, et tema gaasiõnnetuses kannatada saanud õde Valli on alati maailmaparandaja olnud, temalt on mida õppida. Järva Teataja avaldab postituse Anu Kingi nõusolekul.

"Ma tegelikult ei ole Valliga, sest ta on alates 6. detsembrist, pärast gaasiplahvatuses kannatada saamist sundnarkoosis intensiivravis. Tema kehast 33% on põlenud. Peale käelabadele nahasiirdeoperatsiooni sel neljapäeval on hakatud tema narkoosi doose pisut vähendama, kuid kuna nägu on turses ja pole seni teada, kas ta ilma hingamisaparaadita hakkama saab, pluss traumašokk on väga suur, siis tema ärkvele tulemist võib arsti sõnul loota alles nädala pärast. Teda on rangelt keelatud vaatama minna ja tänases olukorras ei saa ka midagi sinna saata. Telefon on ema käes. Lapse, auto ja korteriga on kōik korras.

Kogu tema taastumine võtab aega. Praegu polegi teha muud kui paluda, palvetada, et ta terveneks ja varuda kannatust."

Kink lisas, et on kurbuse leevendamiseks meisterdanud viimaste päevade jooksul endalegi märkamatult palju kimpe ja pärgasid enda maja, õue ehtimiseks ning tal tekkis mõte pakkuda neid iludusi müügiks ja saadud raha hakata koguma Valli fondi.

"Kuna tal (Vallil toim.) on korteri ja lapsega seotud kulud ja sissetulek õnnetuse tõttu kaob, siis olen tänulik, kui soetate mõne jõulukaunistuse endale või kellelegi kingituseks, teadmisega, et toetate ühte tegusat ja intelligentset naist, kes on kaotanud teovõime," ütles Kink ning lisas, et on tänulik igasuguse toetuse eest.

Veel kirjutas Anu Kink postituses, et on tänulik, kui keegi jagab enda või enda lähedasega seotud teise astme põletuse kogemusi ning räägib, kuidas kulges sellisest õnnetusest välja tulemine. Ühtlasi paneb Kink kõigile südamele, et nad oleksid gaasiballoonidega ümber käimisel ettevaatlikud.

Järva Teatajale ütles Kink neljapäeval, et ta õde on endiselt sundnarkoosis ning pole teada, kui kaua võtab aega tema paranemine või kui kalliks kujunevad ravikulud. Teiste inimeste kogemuste põhjal võib siiski oletada, et paranemine võib võtta kuid kui mitte aastaid.

Kuigi esialgu hakkas Kink õe ravikulude, tema korteri ja lapse eest hoole kandmiseks müüma isemeisterdatud kaunistusi, siis õige pea avaldasid paljud inimesed huvi ka ilma midagi ostmata õnnetuses kannatanud naise ja tema poja heaks raha annetada. Seda saab teha, kandes raha Anu Kingi pangakontole (EE571700017000464066) ja pannes selgituseks "Valli fond".

Samuti saab toetada Valli last. Anu Kink märkis, et kui kellelgi juhtub üle olema kasutatud maal müttamise riideid, kas kombe või kilepüksid ja jope (suurus 134), võib neid talle pakkuda. Samuti oleks abiks porikummikud (nr 33).

Anuga saab ühendust Facebookis (Anu Kink) või meiliaadressil anu.kink@gmail.com.