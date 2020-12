Nädala lõpp toob kaasa plusskraadid

Neljapäeva öösel on peamiselt pilves ilm ja kohati sajab nõrka vihma. Ida-Eestis on paiguti jäidet. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, põhjarannikul puhanguti 14 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi, Lääne-Eestis tuleb kuni +5 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm ja kohati võib nõrka vihma sadada. Puhub läänekaare tuul 2-8, hommikupoolikul Soome lahe ääres loodetuul puhanguti 12 m/s, õhtul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi, saartel tuleb kuni +5 kraadi.

Reede öösel on peamiselt pilves ilm ja enne keskööd sajab kohati nõrka vihma ja lörtsi. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Hommikuks laieneb sadu üle maa ning tuleb sisemaal põhiliselt lörtsina. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 4-9, rannikul puhanguti 12, saartel 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +5 kraadi. Päeval on pilves ilm. Lääne-Eestis sajab põhiliselt vihma, Kesk- ja Ida-Eestis enamasti lörtsi, õhtul ka vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-9, rannikul puhanguti 12 m/s, ennelõunal kuni 15 m/s, pärastlõunal pöördub saartelt alates läänekaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi, saartel ja läänerannikul +4 kuni +6 kraadi ning õhtupoolikul tõuseb veelgi.