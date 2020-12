Koroonakriisi tõttu veedavad inimesed tänavu rohkem aega kodus. Et õiget talve pole veel õues nähtud, püütaksegi kodu ehtimise ja kuuse tuppa toomisega pimedat aega peletada ja jõulutunnet lähemale tuua. Seda varem kui eelnevatel aastatel.

Türi kandi inimestel pole tarvis isegi kodust välja minna, et kuuseost sooritada. Neile, kes pelgavad levivat viirust ega soovi inimeste sekka minna või on puudu isiklik sõiduvahend, millega jõulupuu koju tuua, on olemas võimalus lasta kuusk koduukse taha tuua. Kohale toimetab selle jõulumees isiklikult.