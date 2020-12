Politseinikud mälestasid hukkunud kolleege

Tellijale

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles, et Mäo tseremoonial mõtlevad nad kolleegidele, kes on kaitsnud Eesti inimeste turvalisust elu hinnaga. «Igal aastal on ligi poolsada juhtumit, kus rünnatakse politseiametnikku. Politseitöö on alati seotud riskidega. Tunnustan kõiki, kes on valmis oma elu ja tervisega teiste eest seisma,» ütles Vaher.