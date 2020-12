Üürimaja remonditööd said jätku

Kui esimesed üürnikud kolisid renoveeritud korteritesse eelmise aasta lõpul juba sisse, siis mõned elamispinnad jäid veel pikemaks ajaks tühjaks, sest rahaliste vahendite nappuse tõttu tuli vallal renoveerimine edasi lükata. Nüüd aga on neil pindadel väikestviisi renoveerimistööd taas käimas. Türi Halduse juht Enn Mägeri sõnul on töömehed askeldamas nii paaris seni tühjana seisnud korteris, ent nipet-näpet on teha veel ka neis kortereis, kus elanikud juba sees. Millal soovijad praegu renoveeritavatesse tühjalt seisvatesse korteritesse sisse võiks kolida, selles osas Mäger kindlat kuupäeva välja lubada ei saanud. Tõenäoliselt lükkub tähtaeg järgmise aasta esimesse poolde.