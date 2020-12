Uus pass jutustab loo Eestimaast

Passi sisekaantel on kujutatud rannikuäärt ja tasast merd, mis piiritleb Eestimaad. Passi sisulehed iseloomustavad aga paksu Eesti metsa, kus elavad erinevad loomad ja linnud. Osad passis olevad turvaelemendid on silmaga nähtavad, mõned sõrmega kombatavad ja muist neist on näha üksnes erivalguses või luubiga. „Silmaga näeb loodusfotosid ning Eesti metsades elavate lindude ja loomade - halljänese, hundi, karu, metssea, põdra, ilvese, kassikaku ja merikotka pilte. Sõrmega on kombatavad merelained, rändrahnud ning metsa muster,“ sõnas Sau.