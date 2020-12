Šampus ja ilutulestik pakiautomaati ei sobi

DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd selgitas, et igal aastal leidub mitmeid inimesi, kes soovivad sõpradele või kaugemal olevale perele saata ilutulestikku, kuid tasub meelde tuletada, et pakiautomaadi vahendusel seda teha ei saa. „Plahvatusohtliku ilutulestiku transportimine on välistatud, sest see on ohtlik veos,“ märkis Kivimurd.