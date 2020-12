Ettevõtlust toetati möödunud aastal 435 miljoni euroga

„Riik saab abi andmisega toetada just neid tegevusi, kus tugi on vajalik ning põhjendatud. Toetasime ühiskonnale olulisi valdkondi, näiteks keskkonnakaitse, teadus- ja arendustegevus ning regionaalne areng,“ ütles riigihalduse minister Anneli Ott. „Arvestades selle aasta arenguid COVID-19 pandeemiaga, saame juba praegu öelda, et riigiabi maht kasvab sel aastal.“

Rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi rõhutab, et rahaliste vahendite eraldamisel, ka kriitilistel aegadel, on oluline järgida reegleid, et mitte liigselt ja lubamatult moonutada abi andmisega vabaturu konkurentsi. „Riigiabi andmisel on vajalik põhjalik ettevalmistus ja läbipaistvus. Seetõttu jätkame nõustamisega, et riigiabi andjad oskaksid reeglitest kinni pidada.“