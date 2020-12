Oisus nähti päkapikke piparkooke jagamas

Lasteaia õpetaja Anneli Raitar märkis, et tänavu said lapsed isegi piparkoogi taigna oma kätega valmistada. "No sellest taignast küpsesid küll kohe eriti maitsvad piparkoogid, mis sai ka kauni glasuurikuue selga," lausus ta.

Raitar lisas, et kellelgi ei tule üllatusena, et paraku on tänavune jõuluootuse aeg erinev. "Koroona ei luba meie majja külalisi. Piparkooke küpsetades tuli aga hea mõte need Oisus asuvatele asutustele ja pensionipõlve pidavatele õpetajatele viia," lausus ta.