Linnameeskonna read täienesid noortekoondise mängijaga

Marten Henrik Kelement: „Mul on väga hea meel, et mulle on antud võimalus liituda Paide Linnameeskonnaga. Esimeste nädalate põhjal on trennid väga hea tasemega ning treenerid nõudlikud. Meeskond on mind hästi vastu võtnud ja sisekliima on hea. Üritan endast anda iga trenn ja mäng 110%, et jõuda järjest lähemale oma unistusele. See on minu karjääris suur hüpe ning loodan ennast tõestada treeneritele. Omapoolt üritan aidata niipalju, et tuleksime järgmine aasta meistriks. Soovin edu ka enda kasvatajaklubile Keila JK-le!“