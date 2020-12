Petturid küsivad võlts-pakiteadetega klientidelt raha

Levimas on järjekordsed pealtnäha Eesti Posti või Omniva nime kasutavad libasõnumid, mille raames palutakse klientidel tasuda saabunud paki eest. E-kiri saabub näiliselt Omnivalt, kuid kirja saatjaks on tundmatu aadress. Omniva kutsub inimesi üles tähelepanelikkusele ning palub jälgida, milliselt meiliaadressilt teade saabub. Igasugusesse teatesse, mis palub oma sisus tasuda makse, tuleb suhtuda skeptiliselt. Juhul, kui tõesti peaks olema Omnivalt saabunud lunatasuga pakk, siis tuleb selle eest tasuda pakki kätte saades näiteks pakiautomaadi juures.

Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata, milliselt aadressilt antud teade saabub. Kui tegemist on võõrapärase aadressiga, siis tuleks kindlasti selle avamisest või linkidel klikkimisest hoiduda. Omniva korrektseks domeeniks on "omniva.ee" ning õiged kirjad saabuvad meiliaadressilt lõpuga @omniva.ee. Tihti levivad libateadetega koos ka korrektselt kasutatud ettevõtte logod, mis peaks kogenematu veebikülastaja silmis usaldusväärsust tõstma. Samuti kasutatakse näiliselt korrektseks maskeeritud linke nagu omniva.ee/payment, kuigi link suunab kasutaja tegelikult hoopis mujale.

Petuskeemide osas tasub tähelepanelik olla ka teiste kullerfirmade klientidel. Kliendid on Omnivale teada andnud, et tõenäoliselt analoogne petuskeem on (ingliskeelses versioonis) liikumas ka teiste kullerfirmade kohta, kus samuti teatatakse paki kohalejõudmisest ning palutakse makse tasumiseks / kinnitamiseks vajutada lisatud lingile.