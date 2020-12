Akutrell. Pilt on illustratiivne.

Lugeja saatis Järva Teatajale vihje, et tööriistapood Paide Stokker on suletud – põhjuseks koroonaviirusesse nakatunud töötaja.

Paide Stokkeri juures väraval on silt, mis teavitab ostuhuvilisi sellest, et pood on seoses Covid-19 kokkupuutega suletud.