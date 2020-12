Paide muusika- ja teatrimaja aasta lõpetab kinomaraton

Ekraanile jõuab kümmekond linateost alates lastefilmidest Euroopa tippfilmideni välja. Lastele on mõeldud populaarse lasteraamatu „LasseMaia detektiivibüroo“ samanimeline filmiversioon ning jõulupühadest alates saab vaadata Pixari stuudio uut animafilmi „Hing“.

Kordusena on kinos eesti nostalgiafilm „Hüvasti, NSVL“. Seiklusfilmide fännidele on mõeldud „Wonder Woman 1984“, mis on samanimelise filmi järg.