Paide talitee edeneb jõudsalt

Paide linna külje all Mündi rabas on Klementa sõnul käinud juba kahel laupäeval vilgas ehitustöö, kus oma panuse on andnud paljud vabatahtlikud. "Praeguseks on umbes kolmandik taliteest tehtud, kuid teha on veel siiski hulga. Talitee pikkus saab olema 1,6 kilomeetrit laudteed," sõnas ta.