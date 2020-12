Kunstikool kutsub kõiki jahile

Suits märkis, et korraldasid fotojahi nimme aasta lõpus, kui lastel on koolivaheaeg ning täiskasvanutelgi pühade tõttu rohkem aega. Kuna tänavused jõulud on teistsugused ning inimestel soovitatakse rahulikult kodus olla ja omaette värskes õhus liikuda, siis selline fotojaht on just sobiv tegevus, mis annab liikumiseks hea eesmärgi.