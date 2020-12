Järva Teatajasse on viimastel päevadel jätkuvalt saadetud pilte ja vihjeid selle kohta, et kiviklibu ja suured kivikamakad pole ilus vaatepilt ning kujutavad halvemal juhul liiklejatele ohtu. Eriti rohkelt on nüüd kõnniteedelt ära lükatud kive näha Laial ja Mündi tänaval.