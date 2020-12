Kommijaht ja ponid meelitasid pered värskes õhus pühapäeva veetma

Türi noortekeskuse korraldatud kommijahis osales üle 15 perekonna, kes ajasid taga kesklinna parki ja selle lähiümbrusesse peidetud komme ja teisi maiustusi. Noortejuht Erika Teras ütles, et esmalt tuli kommijahile minejail üles leida kuus kontrollpunkti, täita seal ette antud ülesanded ning alles siis said nad kas kohapeal midagi magusat põske pista või ootas neid üllatus katsumuste lõpus. "Pikki vahemaid läbima ei pidanud. Kõik punktid asusid päkapikumajast kuni paarisaja meetri kaugusel," lausus ta.

Teras oli meeldivalt üllatunud, et pühapäeva ennelõunal sellise kõleda ja pimeda ilmaga ajas end kodudest välja nii palju Türi pereseid. "Aga värskes õhus on tegelikult tore ja praegusel ajal ka turvaline liikuda ning ju on praegusel sündmustevaesel jõulude ajal lastel sedavõrd igav, et vanemad tahavad neile igal võimalusel elamusi pakkuda," arutles ta.