Järvamaa omavalitsustest on kõige kõrgem koroonanäitaja hetkel Türi vallas

Omavalitsustele edastataval koroonanäitajate kaardil on Türi valla 14 päeva suhtarv tõusnud 297,01-ni ehk siis nende omavalitsuste hulka, kus näitaja on punases. Järva valla ja Paide linna näitajad on hetkel veel oranžid ehk jäävad 100 -200 vahele.