Aasta orhidee 2021 on väike käopõll

Väike käopõll on metsataim, tema peamisteks kasvukohtadeks on soostuvad või rabastuvad kuuse- või männi-segametsad, vahel võib teda leiduda ka kuivemates okasmetsades. Õitseaeg kestab väikesel käopõllel tavaliselt mai viimasest nädalast juuni keskpaigani. Väikesed tähekesi meenutavad õied, mille suurus on umbes pool sentimeetrit, paiknevad hõredas õisikus ja on kas rohekat või tumepunakat tooni, mõlemad värvusvormid esinevad läbisegi. Taimel on kaks vastakut südajat lehte, mis paiknevad varre alumisel osal, alati maapinnast kõrgemal. Õiteta taimedel asuvad lehed taime tipus. Kõrgus jääb taimedel enamasti vahemikku 10-15 sentimeetrit, harva võib see ulatuda ka 25 sentimeetrini.