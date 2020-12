Novembri kinnisvaraturg püsis aktiivne

Mullusega võrdluses on tänavu novembris ostu-müügitehingute kasvu panustanud kõik kolm turusektorit. Novembris tehti hoonestamata maaga 1478 tehingut, mis on ligi 66 protsenti enam kui aasta tagasi samal ajal, hoonestatud maadega 821 tehingut, ehk 28 protsenti enam, ning eluruumina müüdud korteriomanditega tehti 2288 tehingut, mis on ligi 10 protsenti enam kui aasta tagasi. Hoonestamata maade turusektori muutus tuleneb peamiselt Harju, Lääne-Viru ja Tartu maakonnas toimunud hoonestamata kinnisasjadega tehtud tehingute arvu kasvust. Kõigis kolmes maakonnas domineeris novembris hoonestamata maatulunduslike varade müük, Harju ja Tartu maakonnas oli samuti palju hoonestamata elamumaa müüke.